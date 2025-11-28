МОК еще не определился с допуском тренеров российских фигуристов к Олимпиаде

Ранее пресс-служба МОК подтвердила допуск российских фигуристов Аделии Петросян и Петра Гуменника до участия в Олимпиаде 2026 года в нейтральном статусе

© Robert Hradil/ Getty Images

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Международный олимпийский комитет (МОК) ушел от ответа на вопрос ТАСС о допуске тренеров российских фигуристов к зимним Олимпийским играм 2026 года.

В четверг пресс-служба МОК подтвердила допуск российских фигуристов Аделии Петросян и Петра Гуменника до участия в Олимпиаде 2026 года в нейтральном статусе. Пресс-служба МОК отметила, что список допущенных до Игр нейтральных спортсменов будет обновляться.

"Как было указано в публикации, этот список будет обновляться в соответствии с решениями комиссии по предоставлению нейтрального статуса. С нашей стороны больше нечего добавить", - сообщили ТАСС в МОК.

Петросян 18 лет. Она является двукратной чемпионкой России. Гуменнику 23 года, он является серебряным и бронзовым призером чемпионатов России и двукратным победителем финалов Гран-при России.

Олимпийские игры пойдут с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина-д'Ампеццо.