Александр Медведев хочет пригласить Синнера на турнир в Петербурге

По словам генерального директора турнира, итальянец "начинал" на соревновании в Петербурге

Редакция сайта ТАСС

Янник Синнер © Сергей Вишневский/ ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 ноября. /ТАСС/. Генеральный директор турнира "Трофеи Северной Пальмиры" Александр Медведев хочет пригласить на соревнование вторую ракетку мира итальянца Янника Синнера. Об этом он рассказал журналистам.

"Мало кто помнит, но в свое время Синнер начинал у нас на турнире. Мы дали ему wild card (специальное приглашение - прим. ТАСС). Он пообещал, что однажды вернется. Время пришло - пора приезжать. Мы ему припомним", - сказал Медведев.

Синнеру 24 года, он располагается на второй строчке мирового рейтинга. На его счету 24 титула под эгидой Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в одиночном разряде. Итальянец четыре раза побеждал на турнирах Большого шлема - дважды он выиграл Открытый чемпионат Австралии (2024, 2025), по разу - Открытый чемпионат США (2024) и Уимблдон (2025). В 2023 и 2024 годах вместе со сборной Италии теннисист завоевал Кубок Дэвиса.