Думбия считает, что Акинфеев сможет выступать за ЦСКА еще несколько лет

В апреле голкиперу исполнилось 39 лет

Редакция сайта ТАСС

Игорь Акинфеев © Александр Щербак/ ТАСС

ТАСС, 28 ноября. Голкипер и капитан московского футбольного клуба ЦСКА Игорь Акинфеев сможет выступать за красно-синих еще несколько лет. Такое мнение "Спорт-Экспрессу" высказал трехкратный чемпион России в составе армейцев Сейду Думбия.

"Та манера, в которой Игорь тренируется и играет, позволяет ему держать самый высокий уровень в 39 лет. Плюс он вратарь. У Акинфеева есть все качества, чтобы выступать за ЦСКА еще несколько лет", - сказал Думбия.

Акинфеев является воспитанником ЦСКА и выступает за команду всю карьеру. Футболист является шестикратным чемпионом России, а также восьмикратным обладателем кубка и суперкубка страны, победителем Кубка УЕФА.