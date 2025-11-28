ТЦК мобилизовал бывшего футболиста сборной Украины Гармаша

Бывший футболист после прохождения комиссии и общения с рекрутерами выбрал службу в одном из подразделений ВСУ

Денис Гармаш (слева), 2010 год © Владимир Синдеев/ ТАСС

ТАСС, 28 ноября. Территориальный центр комплектования (ТЦК, аналог военкомата) мобилизовал бывшего футболиста киевского "Динамо" и сборной Украины Дениса Гармаша. Об этом сообщило издание "Общественное. Новости".

"Бывший футболист Денис Гармаш прибыл для уточнения данных, бронирования или отсрочки от призыва у него не было. После прохождения комиссии и общения с рекрутерами он выбрал службу в одном из подразделений ВСУ. Жалоб по поводу неправомерных действий военнослужащих территориального центра комплектования и социальной поддержки от него не поступало", - приводит "Общественное. Новости" заявление киевского городского ТЦК.

Гармашу 35 лет, с 2007 по 2023 год он выступал за "Динамо", а также украинский "Металлист 1925", турецкий "Ризеспор" и хорватский "Осиек". Вместе с киевлянами он по три раза выиграл чемпионат и Кубок Украины. В составе украинской сборной он принимал участие в чемпионатах Европы 2012 и 2016 годов.