Гимн России прозвучал на награждении дзюдоиста Блиева в Абу-Даби

АБУ-ДАБИ, 28 ноября. /ТАСС/. Гимн Российской Федерации прозвучал во время награждения дзюдоиста Аюба Блиева золотой медалью турнира Большого шлема в Абу-Даби.

В пятницу Блиев победил Ариунболда Энхтайвана из Монголии в финале весовой категории до 60 кг.

Блиев принес первую медаль команде России на текущих соревнованиях. Эта награда стала первой для россиян после решения исполкома Международной федерации дзюдо (IJF) вернуть российским спортсменам право соревноваться с флагом и гимном страны.