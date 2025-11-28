Ангелина Мельникова опубликовала свою речь на конгрессе European Gymnastics

В пятницу Европейский гимнастический союз допустил российских атлетов к участию в турнирах организации в нейтральном статусе

Ангелина Мельникова © Михаил Терещенко/ ТАСС

ТАСС, 28 ноября. Олимпийская чемпионка, трехкратная чемпионка мира российская гимнастка Ангелина Мельникова в своей речи на конгрессе Европейского гимнастического союза (European Gymnastics) назвала спорт пространством для мирных соревнований, его целью является объединение спортсменов, эмоции и мотивация молодых атлетов. Текст речи Мельникова опубликовала в своем Telegram-канале.

"Гимнастика - важная часть моей жизни и любимое дело, я посвятила всю свою жизнь этому прекрасному виду спорта. В детстве у меня было много кумиров - таких гимнасток, как Настя Люкин, Кэтэлина Понор, Ваннеса Феррари и других. Путь каждого спортсмена уникален, с победами, поражениями и невероятными моментами, он вдохновляет нас двигаться вперед, мечтать о большем и достигать своих целей. Благодаря своим достижениям я стала кумиром для многих молодых спортсменов по всему миру и даже вдохновляю их своей историей", - сказала Мельникова.

"В последние годы многие спортсмены были лишены возможности соревноваться на самом высоком уровне - на чемпионатах Европы и мира, а также на Олимпийских играх. Мы были лишены возможности соревноваться с лучшими гимнастками мира. Но наша цель остается прежней: объединять, дарить эмоции и вдохновение, а также мотивировать следующее поколение спортсменов. Спорт - это пространство для мирного соревнования, арена - это место, где спортсмены могут собраться вместе и проявить свои способности, спорт помогает нам продемонстрировать результаты нашего упорного труда и самоотдачи. Каждый человек заслуживает равных возможностей во всех аспектах жизни. Точно так же каждый спортсмен заслуживает права соревноваться с лучшими, иметь шанс победить сильнейших и осуществить свою мечту", - сказала Мельникова.

Ранее российских гимнастов допустили к соревнованиям под эгидой Международной федерации гимнастики (FIG) на условиях нейтральности. На прошедшем чемпионате мира по спортивной гимнастике в Джакарте россияне заняли четвертое место в неофициальном медальном зачете, завоевав две золотые, одну серебряную и одну бронзовую награду.

В 2026 году чемпионат Европы по спортивной гимнастике пройдет в Хорватии, по художественной гимнастике - в Болгарии.