Московский марафон 2025 года установил три рекорда России

Соревнования проходили с 20 по 21 сентября

© Артем Геодакян/ ТАСС

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Московский марафон, прошедший в 2025 году, установил три рекорда России. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе соревнований.

Соревнования проходили с 20 по 21 сентября. В забеге на дистанцию 42 195 метров 21 сентября финишировали 17 057 человек, что сделало его самым массовым марафоном в России. 20 сентября дистанцию 10 км преодолели 23 153 человека - это самый массовый забег России на 10 км в одной локации. Всего за два дня, 20 и 21 сентября, на дистанциях 10 км и 42 195 метров финишировали 40 210 человек, что подтвердило статус крупнейшего российского соревнования по бегу в одной локации. Достижения верифицированы Международной системой регистрации рекордов INTERRECORD и внесены в Реестр рекордов России.

"Это значимый рекорд для Москвы и весомый вклад в развитие спорта в столице. Сегодня Москва выступает флагманом бегового движения в стране. Это стало возможным благодаря активной позиции в отношении развития массовых забегов в городе мэра Москвы Сергея Семеновича Собянина и руководителя Департамента спорта города Москвы Алексея Александровича Кондаранцева", - сказал директор Московского марафона Дмитрий Тарасов.