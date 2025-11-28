Дегтярев: допуск гимнастов показывает, что процесс возвращения россиян идет

Министр спорта РФ Михаил Дегтярев © Евгений Мессман/ ТАСС

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Решение о допуске российских гимнастов к европейским турнирам показывает, что процесс возвращения спортсменов идет. Такое мнение во время церемонии награждения "Голоса спорта" высказал министр спорта РФ и глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев.

В пятницу Европейский гимнастический союз (European Gymnastics) допустил российских атлетов к участию в турнирах организации в нейтральном статусе.

"Только что конгресс европейской гимнастики допустил российских спортсменов к участию на территории Европы, - сказал Дегтярев. - Решение касается всех пяти видов: спортивная гимнастика, художественная гимнастика, прыжки на батуте, акробатика и аэробика. Так что процесс идет".

"Вчера исполком [Международной] федерации дзюдо принял положительное решение. Мы теперь допущены как национальные сборные. Первые выступления начались в Абу-Даби. Буквально полчаса назад в весовой категории до 60 кг победил наш спортсмен, дзюдоист Аюб Блиев. Сейчас проходит церемония награждения, звучит гимн России, с чем мы поздравляем Аюба Блиева", - добавил министр спорта РФ.

На премии "Голос спорта" Дегтярев вручил награду Евгения Майорова "За лучший репортаж".

"Мы договаривались, что премия в этом году пройдет здесь, в Министерстве спорта, в музее спорта, - сказал Дегтярев. - Будем теперь всегда проводить здесь премию. Мы подписали соглашение на форуме в Самаре, будем вместе работать, чтобы продвигать имена наших спортсменов, поднимать престиж российского спорта. За это спасибо вам, дорогие наши журналисты и комментаторы, вы это освещаете. Как говорит наш президент, наша страна была и остается одной из ведущих спортивных держав, благодаря вам об этом узнают миллионы, в том числе наши молодые звездочки. Наши молодые спортсмены хотят стать чемпионами".