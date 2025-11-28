Думбия назвал ошибкой уход из ЦСКА в 2015 году

Нападающий в январе был арендован итальянской "Ромой"

Сейду Думбия © Артем Коротаев/ ТАСС

ТАСС, 28 ноября. Ивуариец Сейду Думбия считает ошибкой свой уход в аренду в итальянскую "Рому" из московского футбольного клуба ЦСКА. Об этом он рассказал "Спорт-Экспрессу".

Думбия выступал за ЦСКА с 2010 по 2014 год, в январе 2015 года он ушел в аренду в "Рому". В пятницу нападающий объявил о завершении карьеры.

"Если бы была возможность, то я исправил бы одну свою большую ошибку - не уходил бы из ЦСКА в "Рому" зимой 2015 года. Потому что трансферы по ходу сезона очень трудно совершать. Нужно было дождаться лета и только тогда думать о переезде в топ-чемпионат Европы. Это та ошибка, которую я хотел бы исправить, вернувшись в январь 2015 года", - сказал Думбия.

Вместе с ЦСКА Думбия трижды стал чемпионом России, дважды выигрывал кубок страны и один раз - Суперкубок России, два раза становился лучшим бомбардиром чемпионатов России. В составе сборной Кот-д'Ивуара побеждал на Кубке африканских наций.