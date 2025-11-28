ТАСС: Логинова продолжит занимать пост генерального директора РУСАДА

Общее собрание членов РУСАДА утвердило решение наблюдательного совета организации о продлении полномочий Логиновой на посту генерального директора

Генеральный директор Российского антидопингового агентства Вероника Логинова © Альберт Стародубцев/ ТАСС

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Вероника Логинова продолжит занимать пост генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА). Об этом ТАСС сообщил источник.

"Общее собрание членов РУСАДА утвердило решение наблюдательного совета организации о продлении полномочий Вероники Логиновой на посту генерального директора. Члены коллегиальных органов управления наряду со многими ключевыми функционерами Всемирного антидопингового агентства дали высокую оценку продуктивной деятельности Логиновой в период с декабря 2021 года по декабрь 2025 года. Решение о переизбрании Логиновой на новый срок поддержано министром спорта РФ, председателем Олимпийского комитета России Михаилом Дегтяревым", - сообщил собеседник агентства.

Срок полномочий Логиновой на посту гендиректора РУСАДА составит четыре года. Логинова занимает пост гендиректора РУСАДА с декабря 2021 года, она награждена медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени.