Джеффа Монсона не впустили в Молдавию, его бой по кикбоксингу отменен

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Российского бойца смешанного стиля ММА и депутата Джеффа Монсона не впустили в Молдавию, в связи с чем его бой по кикбоксингу в организации FEA отменен. Об этом Монсон сообщил ТАСС.

"Молдавия не пускает меня на бой. Меня не пускают из-за моей поддержки России", - сказал Монсон.

