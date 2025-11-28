ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Джеффа Монсона не впустили в Молдавию, его бой по кикбоксингу отменен

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Российского бойца смешанного стиля ММА и депутата Джеффа Монсона не впустили в Молдавию, в связи с чем его бой по кикбоксингу в организации FEA отменен. Об этом Монсон сообщил ТАСС.

"Молдавия не пускает меня на бой. Меня не пускают из-за моей поддержки России", - сказал Монсон.

29 ноября в Кишиневе он должен был провести бой по правилам кикбоксинга на турнире организации FEA. 

