Митякин установил рекорд КХЛ по матчам подряд за одну команду

Нападающий "Нефтехимика" проводит 292-ю игру подряд за команду

Евгений Митякин © Сергей Савостьянов/ ТАСС

ТАСС, 28 ноября. Нападающий нижнекамского "Нефтехимика" Евгений Митякин установил рекорд Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) по матчам, проведенным подряд за одну команду.

Митякин вышел на лед в домашнем матче регулярного чемпионата против китайского клуба "Шанхай Дрэгонс", эта игра стала для него 292-й подряд за "Нефтехимик". По этому показателю он побил рекорд Кирилла Семенова, который провел 291 игру за омский "Авангард", достижение было установлено в 2021 году.

Митякину 27 лет, он выступает за "Нефтехимик" с 2021 года. В 32 матчах текущего регулярного чемпионата он забросил 14 шайб и отдал 9 голевых передач.