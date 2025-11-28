Футболист Роша рассказал о реакции руководства ЦСКА на свой уход
Редакция сайта ТАСС
16:21
ТАСС, 28 ноября. Руководство московского футбольного клуба ЦСКА с пониманием отнеслось к решению бразильского защитника Виллиана Роши покинуть команду. Об этом Роша рассказал "Спорт-Экспрессу".
Роша ушел из ЦСКА 30 июля, подписав контракт с "Аль-Джазирой" из ОАЭ.
"Конечно, им не хотелось отпускать важного игрока, но они все поняли. Поговорил с [генеральным директором] Романом Бабаевым, рассказал про ситуацию с дочерью - он сразу: "Окей, Виллиан, все нормально, удачи тебе". Никаких претензий, только уважение с обеих сторон", - рассказал Роша.
Роше 30 лет, он выступал за ЦСКА с 2022 года. Вместе с армейским клубом игрок дважды выиграл Кубок России и один раз стал обладателем Суперкубка России.