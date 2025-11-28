Футболист Роша рассказал о реакции руководства ЦСКА на свой уход

Руководство клуба с пониманием отнеслось к решению бразильца

Редакция сайта ТАСС

Защитник "Аль-Джазиры" Виллиан Роша © Валерий Шарифулин/ ТАСС

ТАСС, 28 ноября. Руководство московского футбольного клуба ЦСКА с пониманием отнеслось к решению бразильского защитника Виллиана Роши покинуть команду. Об этом Роша рассказал "Спорт-Экспрессу".

Роша ушел из ЦСКА 30 июля, подписав контракт с "Аль-Джазирой" из ОАЭ.

"Конечно, им не хотелось отпускать важного игрока, но они все поняли. Поговорил с [генеральным директором] Романом Бабаевым, рассказал про ситуацию с дочерью - он сразу: "Окей, Виллиан, все нормально, удачи тебе". Никаких претензий, только уважение с обеих сторон", - рассказал Роша.

Роше 30 лет, он выступал за ЦСКА с 2022 года. Вместе с армейским клубом игрок дважды выиграл Кубок России и один раз стал обладателем Суперкубка России.