Дзюдоист Блиев рассказал об эмоциях во время звучания гимна России

Гимн прозвучал на награждении спортсмена золотой медалью турнира Большого шлема в Абу-Даби

АБУ-ДАБИ, 28 ноября. /ТАСС/. Победитель турнира Мировой серии "Большой шлем" Аюб Блиев испытал гордость во время исполнения российского гимна в свою честь в Абу-Даби. Об этом он заявил ТАСС.

"Был горд и рад, что в честь нашей страны звучит гимн, и, думаю, в дальнейшем это будет еще важнее для всех нас - чтобы звучал наш гимн, чтобы поднимали флаг нашей страны", - рассказал Блиев.

Дзюдоист отметил, что новость о возвращении россиянам права выступать под своим флагом для многих из сборной стала приятным шоком. "Выехав из базы [в Сириусе], мы не знали об этом. Об этом мы узнали уже здесь, в Абу-Даби. Эту радостную новость нам объявили на собрании. Конечно, все мы были немножко в радостном шоке", - рассказал он.

"Абу-Даби для меня с каждым годом все удачнее, и моя первая медаль Мировой серии именно отсюда, из этого зала, из этой страны. А сегодня - золото, которое приносит тысячу баллов в олимпийский рейтинг. Для меня это очень важно, но я не забегаю вперед. Все поэтапно. Стараюсь выстроить свою работу так, чтобы дойти до цели", - сообщил Блиев.

27 ноября Международная федерация дзюдо (IJF) первой из международных федераций по олимпийским видам спорта вернула россиянам национальную атрибутику.