Туктамышева назвала лед на ВДНХ одним из лучших на открытых катках

Каток на ВДНХ был официально открыт в пятницу

Редакция сайта ТАСС

© Рустам Шарафутдинов/ ТАСС

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Лед на ВДНХ в прошлом году был одним из лучших на открытых катках. Такое мнение журналистам высказала чемпионка мира и Европы 2015 года по фигурному катанию Елизавета Туктамышева.

Каток на ВДНХ был официально открыт в пятницу. В 2016 году он был признан Мировой академией рекордов (World Record Academy) самым большим в мире катком с искусственным ледовым покрытием, пока в декабре 2024 года рекорд не побил "Каток у флагштока" в Санкт-Петербурге.

"Ощущается новогодняя атмосфера, несмотря на конец ноября. Думаю, зрители все получат огромное удовольствие. Что касается льда, то в прошлом году это был один из самых лучших льдов на открытом катке", - сказала Туктамышева.

"Я уверена в том, что лед хороший, он красивый, с подсветкой. Люди с удовольствием будут тут кататься", - отметила двукратный призер Олимпийских игр, чемпионка мира 2021 года Виктория Синицина.