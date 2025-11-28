"Ак Барс" обыграл СКА в матче Континентальной хоккейной лиги

СКА прервал серию из трех побед

Кирилл Семенов ("Ак Барс") и вратарь Сергей Иванов (СКА) © Егор Алеев/ ТАСС

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Казанский "Ак Барс" дома со счетом 5:2 обыграл петербургский СКА в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

В составе победителей шайбы забросили Дмитрий Яшкин (4-я минута), Илья Сафонов (25), Артем Галимов (38), Илья Карпухин (42), Никита Дыняк (51). У СКА отличился Брендэн Лайпсик (23, 51).

Команды встретились впервые в текущем сезоне. СКА прервал серию из трех побед.

"Ак Барс" благодаря победе поднялся на вторую строчку Восточной конференции, команда набрала 42 очка в 32 матчах. СКА идет на восьмом месте Запада с 32 очками после 29 встреч. В следующем матче "Ак Барс" примет "Шанхай Дрэгонс" 30 ноября, СКА 2 декабря на выезде сыграет с ярославским "Локомотивом".

В других матчах игрового дня челябинский "Трактор" дома со счетом 6:1 разгромил "Сочи", нижнекамский "Нефтехимик" на своем льду переиграл "Шанхай" (7:5).