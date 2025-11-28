Россияне завоевали четыре золотые медали в первый день ЧМ по бодибилдингу
Редакция сайта ТАСС
20:08
ЭЛЬ-ХУБАР /Саудовская Аравия/, 28 ноября. /ТАСС/. Российские спортсмены завоевали четыре золотые медали в первый день стартовавшего в пятницу мужского чемпионата мира по бодибилдингу. Турнир проходит в Эль-Хубаре (Саудовская Аравия).
Первым из россиян золотую награду чемпионата мира выиграл Евгений Смычков, которому не было равных в категории "классический бодибилдинг, спортсмены выше 180 см". Чемпионами мира также стали Владимир Мациевский (классический бодибилдинг, спортсмены до 180 см), Александр Абсалямов (юниоры) и Сергей Брызгалов (masters, старше 50 лет).
Чемпионат мира проходит с 28 по 30 ноября, российские спортсмены выступают на этом турнире под флагом и гимном своей страны.