Россияне завоевали четыре золотые медали в первый день ЧМ по бодибилдингу

Российские спортсмены выступают на турнире под флагом и гимном своей страны

Александр Абсалямов (на первой ступени пьедестала почета) © Альберт Стародубцев/ ТАСС

ЭЛЬ-ХУБАР /Саудовская Аравия/, 28 ноября. /ТАСС/. Российские спортсмены завоевали четыре золотые медали в первый день стартовавшего в пятницу мужского чемпионата мира по бодибилдингу. Турнир проходит в Эль-Хубаре (Саудовская Аравия).

Первым из россиян золотую награду чемпионата мира выиграл Евгений Смычков, которому не было равных в категории "классический бодибилдинг, спортсмены выше 180 см". Чемпионами мира также стали Владимир Мациевский (классический бодибилдинг, спортсмены до 180 см), Александр Абсалямов (юниоры) и Сергей Брызгалов (masters, старше 50 лет).

Чемпионат мира проходит с 28 по 30 ноября, российские спортсмены выступают на этом турнире под флагом и гимном своей страны.