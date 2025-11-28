Защитник "Калгари" Ян Кузнецов забросил дебютную шайбу в НХЛ

Игрок отличился в гостевом матче регулярного чемпионата против "Флориды"

Защитник "Калгари" Ян Кузнецов © Dilip Vishwanat/ Getty Images

ВАШИНГТОН, 29 ноября. /ТАСС/. Российский защитник "Калгари" Ян Кузнецов забросил дебютную шайбу в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

Игрок отличился в гостевом матче регулярного чемпионата против "Флориды". В текущем сезоне он провел 11 матчей и отдал две голевые передачи.

Кузнецову 23 года, он дебютировал в НХЛ в сезоне-2023/24 в составе "Калгари". Прошлый сезон защитник провел в фарм-клубе команды "Калгари Рэнглерс", выступающем в Американской хоккейной лиге.