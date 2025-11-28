Капризов вышел на 18-е место по голам в НХЛ среди россиян

Форвард "Миннесоты" забросил 200-ю шайбу в НХЛ

Редакция сайта ТАСС

Нападающий "Миннесоты" Кирилл Капризов © Sarah Stier/ Getty Images

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Российский нападающий "Миннесоты" Кирилл Капризов забросил 200-ю и 201-ю шайбы в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) и вышел на чистое 18-е место по голам в турнире среди россиян.

Игрок дважды отличился в домашнем матче регулярного чемпионата против "Колорадо", забив на 32-й и 39-й минутах. Капризов обошел по голам в НХЛ Валерия Каменского, который в НХЛ выступал за "Колорадо", "Нью-Йорк Рейнджерс", "Даллас" и "Нью-Джерси", вместе с "Колорадо" он стал обладателем Кубка Стэнли в 1996 году. В составе сборной СССР Каменский стал олимпийским чемпионом в 1988 году, а также трижды выиграл чемпионат мира (1986, 1989, 1990). 17-е место по голам в НХЛ среди россиян занимает Сергей Гончар (220 голов), лидирует по этому показателю лучший снайпер в истории лиги Александр Овечкин (908).

После первой заброшенной шайбы Капризов вышел на чистое третье место по голам за "Миннесоту", обойдя американца Зака Паризе (199 голов). Лидирует по этому показателю словак Мариан Габорик (219 голов), второе место занимает финн Микко Койву (205).

Капризову 28 лет, он выступает за "Миннесоту" с 2020 года. В 2021 году россиянин получил "Колдер трофи" - приз лучшему новичку НХЛ. Ранее нападающий выступал за новокузнецкий "Металлург", уфимский "Салават Юлаев" и московский ЦСКА, с которым в 2019 году стал обладателем Кубка Гагарина. Перед началом текущего сезона он подписал новый контракт с "Миннесотой", соглашение рассчитано на восемь лет. Среднегодовая зарплата игрока составит $17 млн, что является рекордом лиги. Контракт начнет действовать с сезона-2026/27 и продлится до сезона-2033/34.