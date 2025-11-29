Овечкин отдал голевую передачу в матче НХЛ с "Торонто"

Матч завершился со счетом 4:2 в пользу "Вашингтона"

Редакция сайта ТАСС

ВАШИНГТОН, 29 ноября. /ТАСС/. Капитан и нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин отдал голевую передачу в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с "Торонто".

Матч завершился со счетом 4:2 в пользу "Вашингтона".

На счету Овечкина в нынешнем сезоне 23 очка по системе "гол + пас" (11 + 12), в последний раз он забивал 27 ноября в матче с "Виннипегом" (4:3). Всего же у россиянина 908 голов в регулярных чемпионатах НХЛ и 985 с учетом плей-офф. Для того чтобы догнать по этому показателю канадца Уэйна Гретцки, 40-летнему россиянину нужно забросить 32 шайбы.

В апреле этого года Овечкин побил рекорд Гретцки по количеству голов в истории регулярных чемпионатов (894).

В следующем матче "Вашингтон" 30 ноября на выезде встретится с "Нью-Йорк Айлендерс".