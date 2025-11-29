Защитник "Анахайма" Минтюков забросил первую шайбу в сезоне НХЛ

Он отличился в матче против "Лос-Анджелеса"

Редакция сайта ТАСС

Нападающий "Лос-Анджелеса" Адриан Кемпе и защитник "Анахайма" Павел Минтюков © Harry How/ Getty Images

ВАШИНГТОН, 29 ноября. /ТАСС/. Российский защитник "Анахайма" Павел Минтюков открыл счет голам в нынешнем сезоне Национальной хоккейной лиги (НХЛ), поразив ворота "Лос-Анджелеса" в домашнем матче регулярного чемпионата.

Встреча завершилась победой "Анахайма" в серии буллитов со счетом 5:4. В составе победителей голы забили Крис Крайдер (30-я минута), Олен Целльвегер (32), Минтюков (51) и Лео Карлссон (59). У проигравших отличились Алекс Лаферрье (18), Кевин Фиала (31), Алекс Тюркотт (44) и Джоэль Эдмундсон (47).

На счету 22-летнего Минтюкова 4 очка в нынешнем сезоне. В 21 матче он также сделал 3 результативные передачи.

"Анахайм" возглавляет турнирную таблицу Тихоокеанского дивизиона (31 очко в 23 играх), "Лос-Анджелес" идет вторым (29 очков в 23 матчах). В следующей встрече "Анахайм" вечером 30 ноября по московскому времени сыграет в гостях против "Чикаго", "Лос-Анджелес" в ночь на 30 ноября примет "Ванкувер".