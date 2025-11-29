Хоккеист "Сент-Луиса" Бучневич прервал безголевую серию из 16 матчей

Его команда обыграла "Оттаву"

Нападающие "Сент-Луиса" Брэйден Шенн и Павел Бучневич © AP Photo/ Jeff Roberson

ВАШИНГТОН, 29 ноября. /ТАСС/. Российский нападающий "Сент-Луиса" Павел Бучневич прервал серию из 16 матчей без голов в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

Бучневич отличился на 46-й минуте домашней встречи регулярного чемпионата против "Оттавы" (4:3). У победителей голы также забили Оскар Сундквист (28), Джордан Кайру (43) и Мэттью Кессел (50). В составе проигравших шайбы забросили Шейн Пинто (31), Фабиан Зеттерлунд (39) и Давид Перрон (48)..

В последний раз Бучневич забивал 26 октября в домашней игре с "Детройтом" (4:6). На счету форварда 3 гола и 8 результативных передач в 25 матчах регулярного чемпионата.

"Оттава" занимает 3-е место в турнирной таблице Атлантического дивизиона с 28 очками в 24 встречах. "Сент-Луис" располагается на 7-й позиции Центрального дивизиона, набрав 23 очка по итогам 25 игр. В следующем матче "Оттава" в ночь на 1 декабря сыграет в гостях против "Далласа", "Сент-Луис" днем ранее примет "Юту".