Нападающий "Нью-Джерси" Грицюк оформил первый дубль в НХЛ

Его команда обыграла "Баффало" со счетом 5:0

Нападающий "Нью-Джерси" Арсений Грицюк и вратарь "Баффало" Алекс Лайон © AP Photo/ Jeffrey T. Barnes

ВАШИНГТОН, 29 ноября. /ТАСС/. Российский нападающий "Нью-Джерси" Арсений Грицюк в гостевом матче регулярного чемпионата против "Баффало" впервые забросил две шайбы в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

Встреча завершилась со счетом 5:0 в пользу гостей. Голы забили Нико Хишир (13-я минута), Грицюк (28, 57), Бренден Диллон (42) и Пол Коттер (46).

Грицюк проводит дебютный сезон в НХЛ. После 24 матчей нападающий набрал 12 очков (6 голов + 6 результативных передач).

"Нью-Джерси" возглавляет турнирную таблицу Столичного дивизиона, набрав 33 очка в 24 матчах. "Баффало" замыкает Атлантический дивизион с 22 очками после 24 игр. В следующем матче "Нью-Джерси" в ночь на 30 ноября примет "Филадельфию", "Баффало" в этот же день сыграет в гостях против "Миннесоты".