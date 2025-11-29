Шабанов и Мичков сделали по передаче в матче НХЛ "Айлендерс" - "Филадельфия"

Победу в серии буллитов одержала "Филадельфия"

Нападающий "Нью-Йорк Айлендерс" Максим Шабанов (в центре) © Bruce Bennett/ Getty Images

ВАШИНГТОН, 29 ноября. /ТАСС/. "Филадельфия" одержала победу над "Нью-Йорк Айлендерс" в серии буллитов со счетом 4:3 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Тайсон Фёрстер (9-я минута), Шон Кутюрье (9) и Тревор Зеграс (22), победный буллит реализовал Трэвис Конекны. У проигравших отличились Эмиль Хейнеман (26), Мэттью Шефер (29) и Андерс Ли (40).

Результативные передачи на свой счет записали российские нападающие Матвей Мичков ("Филадельфия") и Максим Шабанов ("Айлендерс"). На счету Шабанова, проводящего дебютный сезон в НХЛ, 7 очков (3 гола + 4 передачи) в 13 матчах. В активе Мичкова 12 (6+6) очков после 23 игр.

"Филадельфия" занимает 5-е место в турнирной таблице Столичного дивизиона с 29 очками после 23 матчей. "Айлендерс" идут на 6-й позиции, набрав 29 очков в 25 играх. В следующем матче "Филадельфия" в ночь на 30 ноября сыграет в гостях против "Нью-Джерси", "Айлендерс" вечером 30 ноября примут "Вашингтон".