Гол Никишина помог "Каролине" обыграть "Виннипег" в матче НХЛ

Встреча завершилась со счетом 5:1

Редакция сайта ТАСС

Защитник "Каролины" Александр Никишин и форвард "Виннипега" Адам Лоури © Jaylynn Nash/ Getty Images

ВАШИНГТОН, 29 ноября. /ТАСС/. "Каролина" победила "Виннипег" со счетом 5:1 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

У "Каролины" шайбы забросили Сет Джарвис (17-я и 53-я минуты), Джордан Мартинук (52, 59) и Александр Никишин (60). За "Виннипег" единственный гол забил Марк Шайфли (31). Российский нападающий "Каролины" Андрей Свечников сделал две результативные передачи.

Для Никишина этот гол стал третьим в текущем регулярном чемпионате. Также на его счету шесть результативных передач в 23 матчах. Россиянин проводит первый полноценный сезон в НХЛ.

"Каролина" занимает 2-е место в турнирной таблице Столичного дивизиона, набрав 32 очка в 24 матчах. "Виннипег" располагается на 6-й позиции Центрального дивизиона с 24 очками по итогам 23 игр. В следующем матче "Каролина" в ночь на 1 декабря по московскому времени примет "Калгари", "Виннипег" днем ранее сыграет в гостях против "Нэшвилла".

В других матчах игрового дня "Флорида" дома проиграла "Калгари" (3:5), вратарь хозяев Даниил Тарасов отразил 29 бросков из 33, "Сан-Хосе" благодаря 32 сейвам Ярослава Аскарова на своем льду победил "Ванкувер" (3:2), "Вегас" в родных стенах уступил "Монреалю" (1:4), "Питтсбург" на выезде одолел "Коламбус" (4:3 ОТ), "Нэшвилл" в гостях справился с "Чикаго" (4:3), "Даллас" дома оказался сильнее "Юты" (4:3).