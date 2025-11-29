Демин стал самым результативным игроком матча НБА с "Филадельфией"

Баскетболист установил личный рекорд результативности, набрав 23 очка

Редакция сайта ТАСС

Баскетболист "Бруклина" Егор Демин © Sarah Stier/ Getty Images

НЬЮ-ЙОРК, 29 ноября. /ТАСС/. Российский защитник "Бруклина" Егор Демин стал самым результативными игроком домашнего матча регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) против "Филадельфии".

Демин завершил встречу с 23 очками. Россиянин провел на площадке более 30 минут, сделав также 9 подборов и отдав 5 результативных передач. У "Филадельфии" больше всех очков на счету американского защитника Тайриза Макси - 22.

Демин обновил личные рекорды по очкам и минутам за игру в НБА. Прежний бомбардирский рекорд россиянин установил 12 ноября в домашнем матче с "Торонто" (109:119) - 16 очков. До игры с "Филадельфией" он лишь раз провел на паркете более 29 минут - 22 ноября на выезде против "Бостона" (113:105). Для 19-летнего игрока это дебютный сезон в НБА.

"Филадельфия" занимает 9-е место в турнирной таблице Восточной конференции с 10 победами в 18 матчах. "Бруклин" располагается на 13-й позиции, одержав 3 победы в 18 играх. В следующем матче "Филадельфия" в ночь на 1 декабря по московскому времени примет "Атланту", "Бруклин" днем ранее сыграет в гостях против "Милуоки".