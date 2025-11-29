Футболист "Ланса" Гради получил двойной перелом ноги на тренировке

Игрок пропустит несколько месяцев

Защитник "Ланса" Жонатан Гради © Fran Santiago/ Getty Images

ПАРИЖ, 29 ноября. /ТАСС/. Защитник французского футбольного клуба "Ланс" Жонатан Гради получил двойной перелом ноги во время тренировки. Об этом сообщила пресс-служба команды.

"Получив перелом большеберцовой и малоберцовой костей на тренировке, защитник перенесет операцию и пропустит несколько месяцев, - говорится в сообщении. - Клуб выражает непоколебимую и искреннюю поддержку игроку".

Гради 33 года. Он выступает за "Ланс" с лета 2019 года. За команду игрок провел 192 матча в различных турнирах, отметившись 2 забитыми мячами и 5 голевыми передачами. По ходу карьеры защитник также играл за французские "Кан" и "Тур".

"Ланс" занимает 3-е место в турнирной таблице чемпионата Франции. На счету команды 28 очков после 13 туров.