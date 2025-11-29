Международная федерация бодибилдинга выступает против дискриминации россиян

Российские и белорусские спортсмены выступают на международных соревнованиях по бодибилдингу с национальной атрибутикой

Редакция сайта ТАСС

© Альберт Стародубцев/ ТАСС

ЭЛЬ-ХУБАР /Саудовская Аравия/, 29 ноября. /ТАСС/. Международная федерация бодибилдинга (IFBB) не приемлет дискриминацию спортсменов любой из национальных федераций, которые являются членами IFBB, включая Россию. Об этом ТАСС рассказал президент Международной федерации бодибилдинга испанец Рафаэль Сантоха.

"Спорт - это место встречи для всех людей, - считает Сантоха. - Язык спорта - это язык солидарности, толерантности и отсутствия дискриминации, и мы живем, чтобы говорить на этом языке. Поэтому мы рады всем нашим участникам, все они считают, что они вместе строят лучший спорт".

"Поэтому нет дискриминации против каждого из наших членов, и благодаря правилам мы не позволяем этому случиться", - ответил глава IFBB на вопрос, как он относится к тому, что некоторые международные федерации не допускают россиян до участия в своих соревнованиях.

Российские и белорусские спортсмены с лета 2024 года выступают на всех турнирах под эгидой IFBB под флагом и гимном своих стран.