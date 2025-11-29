Умер олимпийский чемпион по хоккею на траве Имран Шервани

Ему было 63 года

Имран Шермани, 2012 год © LOCOG via Getty Images

ЛОНДОН, 29 ноября. /ТАСС/. Победитель Олимпийских игр 1988 года в составе сборной Великобритании по хоккею на траве Имран Шервани умер в возрасте 63 лет. Об этом сообщило агентство Reuters.

В 2019 году Шервани диагностировали болезнь Альцгеймера.

В 1988 году сборная Великобритании в третий раз в истории стала победителем Олимпиады, победив в финале команду ФРГ (3:1). Шервани забил два гола, в том числе победный. До этого британцы побеждали на турнире в 1908 и 1912 годах. После 1988 года сборная Великобритании ни разу не попадала в тройку лучших.

На счету Шервани также серебряная медаль чемпионата Европы - 1987, который проходил в Москве. В полуфинале того турнира англичане обыграли команду СССР (2:0). В 1986 году Шервани завоевал серебряную медаль чемпионата мира.