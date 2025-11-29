Нападающего "Рейнджерс" Панарина признали третьей звездой дня в НХЛ

Форвард забил гол и сделал три голевые передачи в матче с "Бостоном"

Редакция сайта ТАСС

Форвард "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин © AP Photo/ Karl DeBlaker

ВАШИНГТОН, 29 ноября. /ТАСС/. Российский нападающий "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин признан третьей звездой прошедшего игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщила пресс-служба турнира.

В гостевом матче регулярного чемпионата против "Бостона" (6:2) на счету Панарина гол и три результативные передачи.

Первой звездой дня стал канадский нападающий "Каролины" Сет Джарвис, оформивший хет-трик в домашней игре против "Виннипега" (5:1). Второй звездой признали канадского вратаря "Нью-Джерси" Джейка Аллена, отразившего все 42 броска в гостевой встрече с "Баффало" (5:0).