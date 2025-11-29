Шипов считает, что Есипенко рано называть лучшим шахматистом России

Ранее гроссмейстер отобрался в турнир претендентов

Андрей Есипенко © Эрик Романенко/ ТАСС

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Андрей Есипенко достиг высоких результатов, но его пока рано считать лучшим шахматистом России. Такое мнение ТАСС высказал международный гроссмейстер Сергей Шипов, некоторое время работавший с Есипенко.

Ранее Есипенко отобрался в турнир претендентов, где будет единственным представителем России.

"Андрей добился впечатляющих результатов, и то, что он отобрался в турнир претендентов, - очень важно и почетно, - сказал Шипов. - Но говорить о том, что он лучший шахматист России, пока рано, потому что, несмотря на все трудности, потенциал Яна Непомнящего пока выше, плюс у него огромный опыт и мастерство. Сейчас у Яна спад, а Андрей находится на подъеме, и их трудно сравнивать, но я уверен, что Ян своего последнего слова еще не сказал и еще поборется за высокие награды".