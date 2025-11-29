В РУСАДА ожидают до 190 запросов на запрещенные лекарства до конца года

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. До конца 2025 года до 190 российских спортсменов могут обратиться в Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) с запросами на терапевтическое использование запрещенных в спорте лекарств и методов. Об этом на круглом столе РУСАДА "Антидопинговая грамотность для специалиста по спортивной медицине" сообщила глава комитета по терапевтическому использованию Виктория Бадтиева.

"Мы начинали, когда в год было всего 46 запросов на терапевтическое использование, то в этом году мы ожидаем до 190 запросов, - рассказала Бадтиева. - Мы начинали, когда подавляющее число запросов были на субстанции, на которые не требовали разрешения, а сейчас такой картины не наблюдается".

В 2024 году в Российское антидопинговое агентство поступил 141 запрос на терапевтическое использование запрещенных субстанций и методов для лечения, в 2023-м - 117, в 2022-м - 78.

Спортсмен в случае одобрения запроса получает разрешение (терапевтическое исключение) по медицинским показаниям использовать для лечения на протяжении определенного времени лекарственные препараты, содержащие вещества, запрещенные Всемирным антидопинговым агентством.