Команда из Буркина-Фасо победила на турнире по тэг-регби среди военных атташе

Серебро досталось объединенной команде Бурунди, Зимбабве и Эфиопии, бронза - команде Мексики

Редакция сайта ТАСС

© Кирилл Кухмарь/ ТАСС

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Команда из Буркина-Фасо стала победителем международного турнира по тэг-регби среди военных атташе. Об этом ТАСС рассказали организаторы соревнований.

Серебро досталось объединенной команде Бурунди, Зимбабве и Эфиопии, бронза - команде Мексики. В турнире, прошедшем в Москве, приняли участие военные атташе из 13 стран.

Тэг-регби - это бесконтактная и динамичная версия классического регби. Цель мероприятия - развитие международного спортивного сотрудничества, популяризация международного фестиваля "Сильные фигуры" и вида спорта регби, создание платформы для общения военных атташе.

Организаторами турнира выступили АНО "ФСО "Сильные фигуры" и регби-клуб ЦСКА при поддержке Министерства обороны РФ и ФАУ МО РФ ЦСКА.

Международный фестиваль интеллектуальных видов спорта "Сильные фигуры" проводится с 2019 года при поддержке Минспорта РФ, Минцифры РФ, МИД России.