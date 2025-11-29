Даниил Медведев думал, что потерял топовый уровень игры в этом году

Теннисист закончил год на 13-м месте в мировом рейтинге

Даниил Медведев © Александр Щербак/ ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 ноября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Российский теннисист Даниил Медведев думал, что потерял топовый уровень игры в 2025 году. Об этом он рассказал ТАСС.

В завершившемся сезоне Медведев впервые с 2018 года не смог отобраться на Итоговый турнир Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). В октябре в Алма-Ате он выиграл первый турнир под эгидой ATP с 2023 года.

"Я и сам в какой-то момент так думал, что потерял этот [топовый] уровень. Смогу ли я его вернуть? Я больше верил, конечно, что смогу, но когда? Но однажды на тренировке я играл так, что понял - окей, этот уровень у меня еще есть, осталось его вернуть в матчах, - сказал Медведев. - В принципе это у меня в конце сезона получилось, но не до конца. Поэтому это задача на следующий сезон".

Медведеву 29 лет, он занимает 13-е место в рейтинге ATP, на его счету 21 титул под эгидой организации в одиночном разряде. В 2022 году спортсмен 16 недель был первой ракеткой мира. В 2021 году в составе российской команды Медведев выиграл Кубок ATP и Кубок Дэвиса. Россиянин шесть раз доходил до финалов турниров Большого шлема, но сумел победить лишь на Открытом чемпионате США в 2021 году.