Рязанцев: российская шахматная школа остается одной из ведущих в мире

Ранее женская сборная России выиграла командный чемпионат мира, а Андрей Есипенко пробился на турнир претендентов

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Попадание Андрея Есипенко на турнир претендентов и победа женской сборной на командном чемпионате мира говорит о том, что российская шахматная школа остается одной из сильнейших в мире. Такое мнение ТАСС высказал тренер мужской сборной России Александр Рязанцев.

23 ноября российские шахматистки одержали победу на командном чемпионате мира в Испании, обыграв в финале сборную Азербайджана. 25 ноября Есипенко занял третье место на Кубке мира в Индии и получил право сыграть на турнире претендентов.

"Безусловно, очень важно было сохранить наше представительство на турнире претендентов. Пока еще не было ни одного турнира претендентов, где не играл бы российский шахматист, - сказал Рязанцев. - Этим, как и победой нашей женской команды на чемпионате мира, мы показываем свой уровень, что российская шахматная школа остается одной из сильнейших в мире".