Администратор "Торпедо" рассказал, как отказался от перехода в "Спартак"

Александр Петров претендует на приз ТАСС "За верность" в категории "За преданность делу"

© Валерий Шарифулин/ ТАСС

МОСКВА, 29 ноября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Работающий порядка 50 лет в футбольном клубе "Торпедо" Александр Петров в свое время отказался от перехода в "Спартак". Об этом он рассказал ТАСС.

Петров вместе с Алексеем Завгородним, который с работает в столичном клубе с 1995 года (сначала массажистом, потом физиотерапевтом), номинирован на премию "За верность" в категории "За преданность делу".

"Я пережил с "Торпедо" все. Потому что когда мы играли против "Баварии", "Манчестера Юнайтед", а потом на первенство Москвы в КФК - это все я прожил, - сказал Петров. - В советское время меня приглашали в "Спартак", я побыл там один день и понял, что это не моя команда, все не мое. И никакие материальные посулы не могли не убедить меня в том, что я нахожусь на своем месте. И что бы ни было с командой, я буду с ней до конца".

В "Торпедо" Петров сначала проработал массажистом, а в настоящее время трудится администратором. "Я 20 лет практически был один массажист. Занимался в том числе растирками, мазями, это влияет на организм, стал астматиком из-за этого. Попросил, чтобы меня перевели на должность администратора, мне пошли навстречу, и я, получается, 35 лет был массажистом и 15 лет - администратором", - отметил он.

"У меня с детства была любовь к футболу, я был, можно сказать, обречен, и если у тебя одна команда, то это как мать и отец - навсегда. Когда я увидел, учась в институте, в маленьком экране телевизора команду "Торпедо" в белой форме с Эдуардом Стрельцовым в зените славы, у меня был большой восторг от того, что люди могут так играть в футбол. И я все время мечтал, чтобы как-то помогать командам. Как футболист делать это шансов у меня не было, два года я занимался на массажиста и потом волею случая я попал в "Торпедо". И то это у меня был испытательный срок в три месяца. Люди, которые были вокруг меня, это известные футболисты, видели, что я непосторонний человек, а люблю футбол. Ну и надо было работать", - добавил он.

О призе

Приз "За верность" был учрежден ТАСС при поддержке Министерства спорта РФ и ГК "Дело" в августе 2024 года. Приз будет вручаться в каждой из трех футбольных лиг (премьер-лига, первая и вторая) за выдающиеся достижения в спорте и исключительную верность футболу и своему клубу. Премия названа именем Федора Черенкова, поскольку восхищение его игрой объединяло всех болельщики независимо от клубных пристрастий. По словам министра спорта РФ и главы Олимпийского комитета России Михаила Дегтярева, приз поможет молодежи выбрать правильные моральные ориентиры среди футболистов.

В категории "За преданность делу" на премию также претендуют Михаил Бирюков и Сергей Семак (оба - "Зенит", Санкт-Петербург), Алексей Поддубский ("СКА-Хабаровск"), Максим Грошев, Николай Мыльников (оба - "Оренбург"), Сергей Шахвердов, Эдуард Саркисов, Сергей Бурдин (все - "Черноморец"), Сергей Дудкин ("Зенит", Пенза), Валерий Кондрашов ("Волгарь"), Александр Кузнецов ("Леон-Сатурн"), Кирилл Матушанский ("Звезда", Санкт-Петербург), Николай Таран ("Севастополь"), Павел Черных ("Тюмень"), Владимир Никольский ("Торпедо-Владимир").

Победители будут выбраны решением жюри, в которое входят Дегтярев, президент Российской премьер-лиги Александр Алаев, президент Российского футбольного союза Александр Дюков, генеральный директор ТАСС Андрей Кондрашов, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, народный артист Денис Мацуев, председатель попечительского совета Фонда развития территорий Сергей Степашин и основатель и председатель совета директоров ГК "Дело" Сергей Шишкарев. Имена обладателей первых призов "За верность" станут известны в ходе церемонии вручения премии, которая пройдет 4 декабря.