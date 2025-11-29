Даниил Медведев хочет быть в рейтинге ATP ближе к Синнеру и Алькарасу

Россиянин занимает 13-е место в мировом рейтинге

Редакция сайта ТАСС

Даниил Медведев © Julian Finney/ Getty Images

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 ноября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Россиянин Даниил Медведев надеется в следующем сезоне вернуться в топ-10 рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) и подобраться к первой и второй ракеткам мира итальянцу Яннику Синнеру и испанцу Карлосу Алькарасу. Об этом он рассказал ТАСС.

В завершившемся сезоне Медведев впервые с 2018 года не смог отобраться на Итоговый турнир ATP. В октябре в Алма-Ате он выиграл первый турнир под эгидой ATP с 2023 года.

"Я знаю, как играть круто. Да, Синнер и Алькарас лучше, чем все остальные, даже если посмотреть скорость их ударов и так далее, - сказал Медведев. - Но у меня задача быть максимально близко к ним".

Медведеву 29 лет, он занимает 13-е место в рейтинге ATP, на его счету 21 титул под эгидой организации в одиночном разряде. В 2022 году спортсмен 16 недель был первой ракеткой мира. В 2021 году в составе российской команды Медведев выиграл Кубок ATP и Кубок Дэвиса. Россиянин шесть раз доходил до финалов турниров Большого шлема, но сумел победить лишь на Открытом чемпионате США в 2021 году.