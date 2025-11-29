Бывшего пилота "Формулы-1" Сутиля арестовали по подозрению в мошенничестве

Он был задержан вместе с группой людей

Редакция сайта ТАСС

Адриан Сутиль © Dan Istitene/ Getty Images

БЕРЛИН, 29 ноября. /ТАСС/. Бывший участник чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формулы-1" немец Адриан Сутиль арестован по подозрению в мошенничестве и хищении в особо крупном размере. Об этом сообщила газета Bild.

Несколько людей, включая Сутиля, были арестованы полицией Баден-Вюртемберга в рамках расследования, которое проводилось в Монако, Швейцарии и Германии. Источник не приводит информации о возможном объеме хищений.

Сутилю 42 года. В "Формуле-1" он выступал с 2006 по 2011 год и с 2013-го по 2014-й, в разные сезоны гонщик защищал цвета команд "Спайкер", "Форс Индия" и "Заубер". Его лучшим результатом было четвертое место на этапе Гран-при Италии в 2009 году.