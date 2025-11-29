Номинант на приз ТАСС "За верность" Бем назвал "Тюмень" вторым домом

Футболист гордится возможностью представлять Тюмень

© Vincent Carchietta/ Getty Images

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Футбольный клуб "Тюмень" является вторым домом для полузащитника Александра Бема, который номинирован на приз "За верность" имени бывшего футболиста московского "Спартака" и сборной СССР Федора Черенкова. Об этом он рассказал ТАСС.

Бем претендует на награду в категории "Вторая лига", также в списке находятся Даниил Зуев, Андрей Придюк, Евгений Тюкалов (все - "Амкар"), Владимир Бартасевич ("Чертаново"), Дмитрий Лесников, Алексей Павлишин (оба - "Волгарь"), Иван Житников ("Динамо", Барнаул), Андрей Пыркин ("Череповец"), Аскер Делок ("Дружба").

"Для меня большая честь быть номинированным на приз за верность клубу, - сказал Бем. - С 2018 года я в главной команде "Тюмени". И за это время вырос и как игрок, и как человек. Каждый сезон приносил свои испытания и свои радости, и я благодарен всем, кто был рядом на этом пути. Спасибо руководству, тренерам, партнерам по команде и нашим болельщикам - вы вдохновляете двигаться дальше".

"Горжусь возможностью представлять Тюмень и делать все, что в моих силах для клуба, который является для меня вторым домом", - добавил Бем.

Победители будут выбраны решением жюри, в которое входят президент Российской премьер-лиги Александр Алаев, министр спорта РФ Михаил Дегтярев, президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков, генеральный директор ТАСС Андрей Кондрашов, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, народный артист Денис Мацуев, председатель попечительского совета Фонда развития территорий Сергей Степашин и основатель и председатель совета директоров ГК "Дело" Сергей Шишкарев. Имена обладателей первых призов "За верность" станут известны в ходе церемонии вручения премии, которая пройдет 4 декабря.

Приз был учрежден ТАСС при поддержке Министерства спорта РФ и ГК "Дело" в августе 2024 года. Приз будет вручаться в каждой из трех футбольных лиг (премьер-лига, первая и вторая) за выдающиеся достижения в спорте и исключительную верность футболу и своему клубу. Премия названа именем Федора Черенкова, поскольку восхищение его игрой объединяло всех болельщики независимо от клубных пристрастий. По словам Дегтярева, приз поможет молодежи выбрать правильные моральные ориентиры среди футболистов.