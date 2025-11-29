ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Марата Филиппова избрали в исполком Европейского гимнастического союза

Азербайджанец Фарид Гаибов переизбран на пост президента организации
Редакция сайта ТАСС
10:45

Вице-президент Федерации гимнастики России Марат Филиппов

© Пресс-служба Федерации гимнастики России

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Вице-президент Олимпийского комитета России, секретарь Совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта Марат Филиппов избран в исполнительный комитет Европейского гимнастического союза (European Gymnastics). Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Федерации гимнастики России.

Выборы в исполком прошли на конгрессе European Gymnastics в Праге. Также в исполком избраны итальянка Марта Паньини, эстонка Наталья Инно, француженка Карин Шарлье, ирландец Киаран Галлахер, португалец Альвару Соуза и испанец Игнасио Мойя Маррон.

Азербайджанец Фарид Гаибов на конгрессе переизбран на пост президента организации. 

