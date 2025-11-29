Марата Филиппова избрали в исполком Европейского гимнастического союза
Редакция сайта ТАСС
10:45
МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Вице-президент Олимпийского комитета России, секретарь Совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта Марат Филиппов избран в исполнительный комитет Европейского гимнастического союза (European Gymnastics). Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Федерации гимнастики России.
Выборы в исполком прошли на конгрессе European Gymnastics в Праге. Также в исполком избраны итальянка Марта Паньини, эстонка Наталья Инно, француженка Карин Шарлье, ирландец Киаран Галлахер, португалец Альвару Соуза и испанец Игнасио Мойя Маррон.
Азербайджанец Фарид Гаибов на конгрессе переизбран на пост президента организации.