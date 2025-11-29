Ожье стал девятикратным чемпионом WRC, проведя на три ралли меньше соперников

Он стал самым возрастным чемпионом мира по ралли и сравнялся по титулам с рекордсменом Себастьеном Лёбом

Редакция сайта ТАСС

Себастьен Ожье © Massimo Bettiol/ Getty Images

ДОХА, 29 ноября. /ТАСС/. Французский гонщик команды "Тойота" Себастьен Ожье стал победителем чемпионата мира по классическому ралли (WRC) сезона 2025 года. Он завоевал девятый титул и сравнялся с рекордсменом по этому показателю соотечественником Себастьеном Лёбом, также француз стал самым возрастным чемпионом в истории соревнований.

На заключительном этапе, который прошел в Саудовской Аравии, Ожье финишировал третьим и заработал 24 очка, по итогам сезона в его активе 293 очка. Перед заключительным этапом он шел вторым в личном зачете, уступая три очка валлийцу Элфину Эвансу ("Тойота"), который в Саудовской Аравии занял шестое место и набрал 17 очков, по итогам сезона в его активе 289 очков. Он в пятый раз за последние шесть сезонов стал вторым по итогам чемпионата. Еще один претендент на титул - двукратный чемпион мира финн Калле Рованперя ("Тойота") - финишировал седьмым в ралли и третьим - в чемпионате. Ранее он объявил о завершении карьеры в ралли и переходе в гонки с открытыми колесами. Победителем заключительного ралли сезона стал прошлогодний чемпион бельгиец Тьерри Нёвилль ("Хёндэ"), для него эта победа - единственная в завершившемся сезоне.

Ожье в возрасте 41 года 348 дней стал самым возрастным чемпионом мира по ралли, превзойдя достижение финна Ханну Микколы (41 год 183 дня), установленное в 1983 году. Ожье завершил полноценные выступления в WRC после сезона-2021, когда завоевал восьмой чемпионский титул. С тех пор он участвовал в чемпионате на неполном расписании, проводя от 6 до 10 ралли за сезон. В завершившемся чемпионате он изначально также планировал проехать неполный сезон, но когда понял, что положение в личном зачете позволяет побороться за титул, расширил свою программу. В итоге француз провел 11 этапов - на три меньше, чем у соперников. В этих ралли Ожье одержал шесть побед и 10 раз финишировал на подиуме.

Ожье выступает в WRC с 2008 года, за это время он провел 203 ралли, одержал 67 побед (второй показатель после Лёба - 80) и 115 раз поднимался на подиум (второй показатель после Лёба - 120).