Российский дзюдоист Тасуев вышел в финал турнира Большого шлема в Абу-Даби

Он сразится за золото в весовой категории до 81 кг

© Егор Алеев/ ТАСС

АБУ-ДАБИ, 29 ноября. /ТАСС/. Россиянин Абдул-Керим Тасуев вышел в финал турнира Большого шлема по дзюдо в Абу-Даби в весовой категории до 81 кг.

В полуфинале россиянин одолел Сунатулло Мусоева из Таджикистана. Соперником Тасуева в поединке за золотую медаль станет канадец Франсуа Готье-Драпо. Финал пройдет позднее в субботу.

Турнир в Абу-Даби является первым после решения исполкома Международной федерации дзюдо (IJF) вернуть российским спортсменам право выступать с флагом и гимном страны. Соревнования завершатся 30 ноября.