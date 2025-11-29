Кубок губернатора Вологодской области по боксу собрал 3 тыс. болельщиков

На ринге встретились сильнейшие спортсмены России, Кубы, Камеруна и США

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Около 3 тыс. болельщиков привлек кубок губернатора Вологодской области, который прошел в регионе во второй раз. На ринге встретились сильнейшие спортсмены России, Кубы, Камеруна и США в присутствии звезд мирового бокса Константина Цзю и Роя Джонса-младшего, сообщил губернатор Георгий Филимонов.

"При полном аншлаге провели второй кубок губернатора Вологодской области по боксу. Порядка 3 тыс. болельщиков во Дворце спорта "Вологда", живая энергия трибун, прямая трансляция на телеканале РЕН и на региональных площадках - получился настоящий праздник спорта и русского духа на Вологодской земле. На ринге встретились сильнейшие спортсмены из России, Кубы, Камеруна и США. Триумфально выступили восходящие вологодские боксеры и российские звезды бокса", - сообщил глава региона в своем Telegram-канале.

В предварительном карде победителями стали представители команды Вологодской области: Владислав Могильный - в бою с Луисом Габриэлем Корреосо, Вячеслав Летовальцев - в поединке с Аленом Киала Пау, Артур Кулаков - во встрече с Абелем Аниером Посала Лимой, Дмитрий Беридзе - в бою с Йосвани Корресо Матосом.

В основном карде верх также взяли российские спортсмены: Евгений Шмидт - в поединке с Виктором Мануэлем Пересом Ариасом, Евгений Гончаров - в бою против Грегори Харди, Алексей Папин - в главном бою вечера с Ролли Ламбертом. Статус мероприятию придали звезды мирового бокса - Костя Цзю и Рой Джонс-младший.

В главном бою кубка губернатора победу одержал Алексей Папин - профессиональный российский боксер, действующий участник специальной военной операции. "На ринге он встретился с камерунцем Ролли Ламбертом - опытным панчером, экс-чемпионом мира по одной из версий, имеющим внушительный послужной список побед нокаутом. Соперник держал удар, но к середине поединка не выдержал плотного давления и отказался продолжать бой. Как и сказал ранее, жаль, что не увидели классический нокаут - Алексей был к нему готов, да и зал ждал именно этого. Папин провел бой в своей фирменной манере: жестко, собранно, с акцентом на силовые попадания", - сообщил Филимонов.

"Кубок губернатора области - это стимул для развития бокса не только на Вологодчине - в России в целом, возможность встречаться и проводить интереснейшие поединки на нашей площадке. Мы формируем традицию проведения грандиозных турниров по всем видам единоборств", - добавил глава региона.