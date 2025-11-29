Лыжник Митрошин выиграл спринт на первом этапе Кубка России

Александр Большунов не смог пробиться в финал

Егор Митрошин

МУРМАНСК, 29 ноября. /ТАСС/. Егор Митрошин выиграл спринт свободным стилем на первом этапе Кубка России по лыжным гонкам. Соревнования проходят в Кировске (Мурманская область).

В финале Митрошин показал результат 2 минуты 53,20 секунды. Второе место с отставанием в 0,33 секунды занял Иван Горбунов. Тройку лучших замкнул Александр Терентьев (+0,83). Александр Большунов занял в своем полуфинале шестое место и не отобрался в финал.

В женском спринте свободным стилем первенствовала Анастасия Фалеева (3.26,04). Второй стала Евгения Крупицкая (+1,24), третьей - Татьяна Сорина (+1,55).

Первый этап Кубка России проходит с 27 по 30 ноября. Второй этап состоится в Тюмени с 4 по 7 декабря.