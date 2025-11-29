В России учредили гранты для медиаподдержки альпинизма

Они будут направлены на информационную поддержку в разных форматах, например, создание документальных фильмов или интернет-проектов

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Гранты для медиапроектов, которые будут освещать знаковые экспедиции отечественных альпинистов, впервые учреждены в России, сообщил ТАСС инициатор проекта, основатель клуба "Эльбрус эксперт" Сергей Сотников.

"По последним месяцам мы видим, что сложилась парадоксальная ситуация. Когда наши альпинисты - спортсмены, чемпионы - делают что-то выдающееся, достигают важных результатов, то про них рассказывают иностранные, в том числе западные медиа. А наша пресса проявляет интерес практически исключительно только в тех случаях, когда происходит несчастный случай или просто появляются какие-то такие слухи! И стало понятно, что с этой ситуацией нужно что-то делать, мы оговорили ситуацию с Федерацией альпинизма России - и в этом году анонсируем первый грантовый конкурс для медиаподдержки альпинистских экспедиций российских команд", - рассказал Сотников.

Он пояснил, что грант будет направлен на информационную поддержку в различных форматах - например, создание документальных фильмов или же интернет-проектов. Тем более, что в России уже существуют команды, которые заинтересованы в освещении альпинизма.

"В этот раз мы выделяем небольшую сумму, но это делается впервые. В дальнейшем мы планируем увеличивать бюджет грантовой программы и в целом объем инвестиций в позитивное позиционирование альпинизма в России и российских альпинистов", - добавил Сотников.