Георгиев дебютирует за "Спартак" в КХЛ в матче с "Ладой"

Георгиев подписал двухлетний контракт с красно-белыми

Голкипер "Спартака" Александр Георгиев © Bruce Bennett/ Getty Images

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Выступавший в клубах Национальной хоккейной лиги (НХЛ) вратарь Александр Георгиев дебютирует за московский "Спартак" в Фонбет - Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) в матче регулярного чемпионата против тольяттинской "Лады".

29-летний Георгиев ранее не выступал в КХЛ. Он подписал со "Спартаком" двухлетний контракт. Встреча против "Лады" пройдет в субботу в Москве и начнется в 17:00 мск. В прошлом матче с "Автомобилистом" (3:1) он был запасным голкипером.

Георгиев провел 303 матча за восемь сезонов в НХЛ, одержав 151 победу с процентом отраженных бросков 90,3. Он выступал за "Нью-Йорк Рейнджерс", "Колорадо" и "Сан-Хосе". В составе "Колорадо" стал лидером лиги по количеству побед в сезонах-2022/23 и 2023/24, а в 2024 году был выбран для участия в Матче всех звезд. Георгиев является бронзовым призером чемпионата мира 2019 года.