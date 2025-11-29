Российские шахматисты завоевали 14 медалей на первенствах Азии

Соревнования проходили в Бангкоке

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 ноября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Российские шахматисты добились большого успеха на первенствах Азии, завоевав 14 медалей. Об этом ТАСС заявил президент Федерации шахмат России (ФШР) Андрей Филатов.

"Рад поздравить наших юных шахматистов с новым большим успехом на азиатском первенстве. После перехода ФШР в Азиатскую шахматную федерацию наши спортсмены регулярно завоевывают награды на самых разных континентальных соревнованиях, которых в Азии проводится очень много. Отдельные слова благодарности выражаю тренерам и родителям наших спортсменов, без чьих усилий эти награды были бы невозможны. Желаю всем дальнейших успехов и побед", - подчеркнул Филатов.

В Бангкоке завершились первенства Азии среди мальчиков и девочек до 8, 10, 12, 14 лет, юношей и девушек до 16 и 18 лет. В программу вошли соревнования по классическим, быстрым шахматам и блицу. В них приняли участие около 700 шахматистов из 33 стран, включая 47 россиян. В первенстве Азии по классическим шахматам россияне завоевали шесть наград, выиграв медиальный зачет. Артем Цепилов завоевал серебряную награду в группе мальчиков до 10 лет. Алиса Генриэтта Юнкер стала чемпионкой Азии среди девочек до 12 лет. Полина Смирнова стала третьей в категории девочек до 14 лет. Глеб Щеглов победил в группе юношей до 16 лет. Мария Власова стала второй у девушек до 16 лет. Игорь Исмагилов занял третье место в соревнованиях юношей до 18 лет.

В соревнованиях по рапиду и блицу было завоевано по четыре медали. В рапиде Варвара Волкова стала серебряным призером в турнире девочек до 8 лет, Федор Мельников победил в группе юношей до 16 лет, Александр Федосов занял второе место в соревновании среди юношей до 18 лет, в турнире среди девушек до 18 лет Ольга Карманова выиграла бронзовую награду.

В блице Алиса Генриэтта Юнкер, как и в классике, первенствовала в категории девочек до 12 лет. Федор Антипов стал третьим в группе мальчиков до 14 лет. Власова заняла третье место в соревновании у девушек до 16 лет. Карманова стала чемпионкой Азии по блицу среди девушек до 18 лет.