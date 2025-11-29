"Пари НН" одержал первую победу с сентября, обыграв "Акрон" в матче РПЛ

Встреча завершилась со счетом 2:1

Главный тренер "Пари НН" Алексей Шпилевский © Эрик Романенко/ ТАСС

САМАРА, 29 ноября. /ТАСС/. "Пари Нижний Новгород" со счетом 2:1 победил тольяттинский "Акрон" в гостевом матче 17-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ).

В составе победителей голами отметились Даниил Лесовой (15-я минута) и Хуан Боселли (34, с пенальти). У "Акрона" отличился Артем Дзюба (57).

Дзюба забил 245-й мяч в различных турнирах, он является рекордсменом среди российских футболистов по этому показателю. В чемпионатах страны на счету форварда 174 гола. В текущем сезоне РПЛ нападающий "Акрона" отличился в пятый раз.

"Акрон" прервал шестиматчевую серию без поражений в РПЛ. Ранее команда проигрывала 27 сентября, когда уступила грозненскому "Ахмату" (0:3). "Пари НН" впервые с 13 сентября одержал победу в официальном матче, за этот период команда потерпела 9 поражений и 2 раза сыграла вничью во всех турнирах.

"Акрон" находится на 8-й строчке турнирной таблицы РПЛ, набрав 21 очко в 17 играх, "Пари НН" поднялся на 15-е место, на счету команды 11 очков. В следующем туре "Акрон" сыграет 6 декабря в гостях против петербургского "Зенита", "Пари НН" на следующий день на выезде встретится с махачкалинским "Динамо".