Большунова дисквалифицировали с гонки за толчок Бакурова

Инцидент произошел по окончании полуфинального забега в спринте на этапе Кубка России

Александр Большунов © Егор Алеев/ ТАСС

МУРМАНСК, 29 ноября. /ТАСС/. Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов дисквалифицирован по итогам полуфинального забега в спринте свободным стилем на первом этапе Кубка России по лыжным гонкам за толчок Александра Бакурова. Об этом сообщает пресс-служба Федерации лыжных гонок России (ФЛГР).

Ранее в субботу Большунов во время гонки упал после борьбы с Бакуровым и занял последнее место, не сумев пробиться в финал. После финиша он подъехал к сопернику со спины и толкнул его плечом. Бакуров, который облокотился на рекламный баннер, упал. Он прихрамывал, когда покидал стадион.

Большунову 28 лет, также спортсмен является четырехкратным серебряным и двукратным бронзовым призером Игр. Лыжник становился чемпионом мира, шесть раз - серебряным призером мировых первенств, один раз - бронзовым, по два раза выигрывал общий зачет Кубка мира и многодневную гонку "Тур де Ски".