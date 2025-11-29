Потапова рассказала, что теннисисту Грикспуру понравился Санкт-Петербург

Нидерландец примет участие в турнире "Трофеи Северной Пальмиры"

Таллон Грикспур © Hu Chengwei/ Getty Images

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 ноября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Нидерландскому теннисисту Таллону Грикспуру очень понравился Санкт-Петербург, и он обязательно вернется в Россию и посетит Москву. Об этом ТАСС рассказала российская теннисистка, девушка Грикспура Анастасия Потапова.

Ранее исполняющий обязанности министра иностранных дел Нидерландов Давид ван Вил обратился к Грикспуру с просьбой не ехать в Санкт-Петербург на турнир "Трофеи Северной Пальмиры", учитывая "моральные аспекты".

"Как ему Петербург? Очень похож на Амстердам, естественно. Ему здесь очень понравилось. Он раньше никогда не был в России. И он доволен, пока что очень доволен и говорит то, что захочет 100% вернуться и еще посмотреть Москву", - сказала Потапова.

Турнир "Трофеи Северной Пальмиры" завершится 30 ноября.